Lowry a Holmes vedou na The Open, pro Woodse už turnaj skončil

Po čtvrtku vedoucí Holmes zahrál ve druhém kole 68 ran a udržel se v čele. Fanoušky ale dostával do varu Lowry, jenž začal třemi birdie, po deseti jamkách jich měl už šest a vedl o dvě rány. V závěru ale dvakrát chyboval.

„Jsem trochu zklamaný, jak jsem končil, ale jinak jsem se svou dvoudenní prací spokojený. Atmosféra je fantastická. Příští týden budu v Memphisu, kde mě bude doprovázet deset lidí a pes, a tady tisíce,“ usmíval se Lowry.

Na děleném třetím místě jsou o ránu zpět Angličané Tommy Fleetwood a bývalý první hráč světa Lee Westwood, kterého znají čeští fanoušci z Czech Masters.

Na dohled je o další ránu zpět Justin Rose a tři na vedoucí duo ztrácejí mimo jiné první hráč světa Američan Brooks Koepka a jeho krajan Jordan Spieth.

McIlroy ani Woods turnaj po tragickém prvním kole nezachránili. McIlroy sice zahrál za podpory diváků parádních šest ran pod par, ale cut mu unikl o ránu.

Po čtvrtku byl McIlroy kvůli osmi ranám nad par až na 150. místě, ale v pátek se mu skoro povedl zázrak. Zahrál o 14 ran lépe, pomalu se přibližoval postupu a po birdie na tříparové šestnáctce potřeboval na zbylých dvou jamkách ještě jedno. Neuspěl, přesto si na osmnáctém greenu vysloužil od fanoušků potlesk vstoje.

Woodse v prvním kole v chladném a deštivém dni trápila několikrát operovaná záda. V druhém kole zahrál -1 a za postupem zaostal o pět ran.

„Je to frustrující, protože to je major a tyhle podniky miluju,“ řekl letošní vítěz Masters a ke svým výkonům v závislosti na věku a zdraví dodal: „Jako starší sportovec už nebudu hrát vyrovnaně jako ve třiadvaceti. S tím se musím srovnat a to je těžké. Budu mít skvělé týdny, v kterých budu v kontaktu, mít šanci vyhrát a vyhraju, ale pak přijdou dny, kdy to takové nebude,“ uvedl třiačtyřicetiletý Woods.

Cutem neprošel například ani Američan Phil Mickelson, naopak to dokázal obhájce titulu Ital Francesco Molinari. Na vedoucí duo ale ztrácí osm ran.