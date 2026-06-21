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Suverénní Clark míří za titulem. Na golfovém US Open vede po třetím kole o šest ran

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  9:29
Vítěz turnaje z roku 2023 Wyndham Clark míří suverénně za druhým titulem z golfového majoru US Open. Po třetím kole na hřišti klubu Shinnecock Hills v Southamptonu navýšil vedení ze čtyř ran o další dvě a má skóre -7.

Wyndham Clark ve třetím kole US Open. | foto: Reuters

O druhé místo za dvaatřicetiletým Američanem se dělí čtyři soupeři včetně světové jedničky Scottieho Schefflera, jenž se pokouší zkompletovat kariérní grandslam. Dnes navíc slaví 30. narozeniny.

Clark obešel sobotní třetí kolo v paru a je velmi blízko tomu, aby ovládl 126. ročník. Takový náskok v historii turnaje ještě nikdy nikdo neztratil. Před třemi lety získal trofej z US Open v Los Angeles. „Ale měl jsem několik výkyvů. Zahrál jsem pár dobrých úderů, pár hrozných. Na konci dne jsem přece jen náskok vylepšil a na strašně těžkém hřišti zahrál i par,“ řekl Clark.

Scheffler poskočil na dělenou druhou příčku z jedenácté. Sobotní den uzavřel s ránou pod par. Kariérní grandslam se snaží zkompletovat jako sedmý hráč historie; Masters vyhrál dvakrát, PGA Championship a The Open jednou. O druhou příčku se nyní dělí s americkými krajany Samem Stevensem, Sahithem Theegalou a Korejcem Kim Čo-hjongem.

US Open, golfový turnaj

kategorie major v Southamptonu (dotace 22,5 milionu dolarů, par 70)

Po 3. kole:

1. Clark 203 (64+69+70), 2. Scheffler 209 (72+68+69), Stevens 209 (68+69+72), Theegala (všichni USA) 209 (72+67+70) a Kim Čo-hjong (Korea) 209 (70+67+72).

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MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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