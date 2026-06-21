O druhé místo za dvaatřicetiletým Američanem se dělí čtyři soupeři včetně světové jedničky Scottieho Schefflera, jenž se pokouší zkompletovat kariérní grandslam. Dnes navíc slaví 30. narozeniny.
Clark obešel sobotní třetí kolo v paru a je velmi blízko tomu, aby ovládl 126. ročník. Takový náskok v historii turnaje ještě nikdy nikdo neztratil. Před třemi lety získal trofej z US Open v Los Angeles. „Ale měl jsem několik výkyvů. Zahrál jsem pár dobrých úderů, pár hrozných. Na konci dne jsem přece jen náskok vylepšil a na strašně těžkém hřišti zahrál i par,“ řekl Clark.
Scheffler poskočil na dělenou druhou příčku z jedenácté. Sobotní den uzavřel s ránou pod par. Kariérní grandslam se snaží zkompletovat jako sedmý hráč historie; Masters vyhrál dvakrát, PGA Championship a The Open jednou. O druhou příčku se nyní dělí s americkými krajany Samem Stevensem, Sahithem Theegalou a Korejcem Kim Čo-hjongem.
US Open, golfový turnaj
kategorie major v Southamptonu (dotace 22,5 milionu dolarů, par 70)
Po 3. kole:
1. Clark 203 (64+69+70), 2. Scheffler 209 (72+68+69), Stevens 209 (68+69+72), Theegala (všichni USA) 209 (72+67+70) a Kim Čo-hjong (Korea) 209 (70+67+72).