Gallacher vyhrál po pěti letech. Se synem-caddiem po divokém finále

„Bylo to skvělé, mít ho u sebe,“ pochvaloval si Gallacher po čtvrtém triumfu na prestižním evropském okruhu. „Když je vám 44, už začínáte být trochu za zenitem, takže je to pro mě velký úspěch. Byla to paráda, jak se mi povedla koncovka. Dát na posledních čtyřech jamkách třikrát birdie, vynikající,“ liboval si golfista dobře známý i z Czech Open.

Gallacherovi vyšel i úvod turnaje a po prvním kole se dělil o vedení. V pátek ale zahrál 74 ran a vypadl z první desítky. V závěrečném kole jeho skórkartu zhyzdilo na sedmé jamce dokonce čtverné bogey, ale Skot se oklepal a i díky šesti birdie nakonec zvítězil o jednu ránu před Japoncem Masahirem Kawamurou.