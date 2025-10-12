Spilkové poslední kolo Indian Open nevyšlo, obsadila 25. místo

Golfistka Klára Davidson Spilková zahrála na závěr turnaje Ladies European Tour v indickém Gurugramu své nejhorší kolo a obsadila 25. místo. Před finálovým dnem Indian Open byla vítězka dvou turnajů elitního okruhu patnáctá a dělily ji dvě rány od top ten. Dnešních 77 úderů, pět nad par, znamenalo pokles o deset míst.

Klára Davidson Spilková | foto: AP

Davidson Spilková zahrála v posledním kole tři birdie a tři bogey. Ztratila hlavně na 11. a 14. jamce, kde předvedla double bogey a triple bogey.

Polepšila si naopak Tereza Melecká, která se díky výkonu 74 ran posunula na 34. příčku. Sára Kousková zaznamenala třetí den po sobě 76 úderů a skončila jednačtyřicátá.

Zvítězila Shannon Tanová ze Singapuru, která zvládla poslední kolo na 67 ran. O jeden úder porazila v konečném účtování Angličanku Alice Hewsonovou a získala třetí titul na Ladies European Tour.

Domácí hráčka Hitáší Bakšíová, která šla do závěrečného dne na vedoucí pozici s náskokem tří ran, potřebovala 76 úderů a klesla na třetí místo.

