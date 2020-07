Golfistka Spilková se vrací do USA, blíží se restart LPGA

LPGA stojí od půlky února a prvním plánovaným turnajem je nová akce nazvaná Drive On Championship v Toledu bez publika 31. července ve státě Ohio.



„Těším se, ale zároveň jsem zvědavá, jak to bude s cestováním, protože to nikdo moc neví. A moc se netěším na testování na covid, ale budeme to muset zvládnout, abychom mohly hrát. Testovat by nás měli před každým turnajem, což bude skoro každý týden,“ řekla Spilková před odletem webu czechteam.info.

Vynucené volno brala pozitivně. „Sezony máme dlouhé a náročné a já přece jen hraju profesionálně už deset let,“ řekla pětadvacetiletá golfistka.

Z USA se vrátila 15. března, od té doby se připravovala kondičně a golf hrála od dubnového otevření hřišť. „Chodila jsem hodně hrát s kamarády a golfem se jenom bavila. Byl to fajn pocit, který jsem se pak snažila přenést i do tréninku,“ řekla Spilková, kterou od června nově trénuje Gregg Lavoie, Američan žijící v Praze.

„Myslím, že jdu dobrou cestou. Odpočinula jsem si a cítím se dobře. Moc se na to těším,“ řekla Spilková, která se zapojila i do charitativního projektu Hrajeme a pomáháme. Čas využila také k objevování krás Česka. „Navštívila jsem Krkonoše, Krušné hory, Kutnou Horu nebo Pálavu,“ vyjmenovala.

Po příletu do Spojených států, kde má zázemí v Sarasotě na Floridě, bude v karanténě-nekaranténě, jak řekla. „Což v praxi znamená, že si musíme držet odstup od lidí, ale můžu trénovat. Nemusím být čtrnáct dnů zavřená doma.“

Na turnajích může hráčku doprovázet jen caddie, což pro Spilkovou nebude zásadní rozdíl. „Stejně jsem to měla většinou i předtím, ale občas se mnou byl třeba partner, trenér nebo rodiče,“ uvedla. Po turnaji v Ohiu by měla hrát skoro každý týden až do prosince. „Chtějí, abychom uhrály aspoň půlku sezony,“ doplnila.

Druhou sezonu na LPGA začala Spilková výborně. Vítězka turnaje na evropském okruhu LET z marockého Rabatu z roku 2017 se koncem ledna zaskvěla osmým místem v Boca Raton a ve finančním žebříčku roku je na 26. místě.