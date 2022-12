Golfista Lawrence získal v Johannesburgu třetí titul na evropském okruhu

Lawrence vedl před závěrečným dnem o jednu ránu a dnes svůj náskok v průběžném pořadí zvýšil až na pět úderů. Pak se mu ale přestalo dařit.

„Vypadalo to, že to půjde hladce, ale pak se ukázalo, jak to v golfu chodí. Zvládl jsem to a mám z toho velkou radost,“ uvedl Lawrence. Všechny tři své úspěchy na DP World Tour vměstnal do necelých třinácti měsíců. Poprvé na evropském okruhu triumfoval před rokem na listopadovém Joburg Open právě v Johannesburgu, druhou výhru přidal v srpnu na European Masters v Crans Montaně.