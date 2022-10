Nepodporujte golfovou sérii LIV, vyzvali Trumpa příbuzní obětí z 11. září

Sdružení s názvem 9/11 Justice (Spravedlnost 11. září) vadí, že lukrativní seriál sponzoruje Saúdská Arábie, odkud pocházela většina únosců. Útoky unesenými letadly si v září 2001 vyžádaly téměř 3000 životů.

„Toto je už druhý turnaj LIV, který se koná na hřištích Donalda Trumpa. To je bolestivé a opravdu nás to zklamalo,“ uvedl v úterním prohlášení pro tisk předseda sdružení Brett Eagleson, který v září 2001 přišel při útocích na Světové obchodní centrum v New Yorku o otce. Na Trumpově hřišti Bedminster v New Jersey se hrálo na konci července.

Seriál LIV Golf Invitational Series přilákal na štědré odměny řadu hvězd. Upsali se mu například šestinásobný šampion majorů Phil Mickelson, Brooks Koepka, Dustin Johnson či Bryson DeChambeau. Tradiční PGA Tour hráče, kteří odešli ke konkurenci, ze svého okruhu vyloučila.

Sám Trump golfistům doporučil, aby přijali nabízené peníze a k nové sérii se připojili. Naznačil, že ti, kteří zůstanou v PGA Tour, nakonec finančně „ostrouhají“.