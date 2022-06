Švédka Grantová vyhrála jako první golfistka turnaj evropského okruhu

Grantová zapsala ve švédském Tylösandu celkový výkon 264 a o devět ran porazila slavného krajana Henrika Stensona, který se podělil o druhé místo se Skotem Marcem Warrenem.

„Jen doufám, že lidi teď budou ženský golf sledovat víc a že víc sponzorů přejde z mužského okruhu na ženský,“ řekla dvaadvacetiletá Grantová, která se stala profesionálkou teprve loni. „Celý týden jsem to brala tak, že je to kluci proti holkám, to bylo to nejdůležitější,“ dodala vítězka tří turnajů LET.

V turnaji startovalo 78 mužů a stejný počet žen. Druhou nejlepší golfistkou po Grantové byla na děleném 15. místě Angličanka Gabriella Cowleyová. Češka Kristýna Napoleaová neprošla cutem.