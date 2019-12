Woods saúdské miliony odmítl, Mickelson ne a schytal to

Už dříve si vedení pořádající European Tour vysloužilo kritiku za to, že naplánovalo turnaj v zemi, kde jsou pošlapávána lidská práva. Výtky ještě zesílily po loňské brutální vraždě novináře Džamála Chášukdžího na saúdskoarabském konzulátu v Istanbulu. Spekulovalo se i o zapojení korunního prince Mohameda Bin Salmána, kritici poměrů v zemi jsou zatýkáni a posíláni do vězení. Některým hrozí tresty smrti.

Před rokem se však v King Abdullah Economic City představili na úvodním ročníku turnaje Saudi International tři z pěti nejlepších hráčů světového žebříčku a z mnoha stran to pěkně slízli. „Nejsem politik, ale profesionální golfista,“ reagoval na odsudky třeba olympijský vítěz Justin Rose, jinak příkladný anglický gentleman, který dává statisíce na charitu.

A také na druhé pokračování akce přilákali štědří organizátoři velká jména: světovou jedničku Brookse Koepku, vítěze Masters Shanea Lowryho, jeho předchůdce Henrika Stensona, čekatele vekého triumfu Tonyho Finaua či vítěze prvního ročníku Dustina Johnsona, který má na premiéru báječné vzpomínky. „Každé vítězství na profesionálním turnaji, a je jedno, kde na světě se hraje, je prostě skvělé,“ zářil po své výhře a o ožehavých tématech logicky pomlčel.

Politické důvody svého rozhodnutí však odmítl i Woods. „Prostě se mi tam nechce. Je to daleko,“ řekl pro ESPN. Možná má pořád v hlavě své poslední představení na Blízkém východě. V roce 2017 přijel s velkou pompou na klání European Tour do Dubaje a potom jeho zraněními zkoušené tělo vydrželo pouhé jedno kolo s podprůměrným výsledkem. Tehdejší problémy vzápětí vyústily v několikaměsíční zdravotní pauzu.

Vítěz patnácti majorů si svůj soutěžní program vybírá vzhledem k chatrnému zdraví, sportovním cílům i byznysu hodně pečlivě. Aby se harcoval přes oceán, to už musí být něco. Naposledy to zvládl na konci října, kdy v Japonsku (plném golfových fanatiků, kde má Woods významné obchodní zájmy) vyhrál 82. turnaj PGA Tour a vyrovnal tak historický rekord. Nejvíc však trnul, jak dlouhá cesta ztrýzní jeho čtyřikrát operovaná záda.

Spokojený Tiger Woods. Na turnaji Zozo Championship v Japonsku získal už svůj 82. titul na PGA Tour.

Na další dalekou cestu do Austrálie se navíc vydá už za pár dní, coby hrající kapitán povede v Melbourne tým USA proti zbytku světa do souboje o Presidents Cup. Proč by muž, jenž podle odhadů vydělal golfem a za reklamy přes 800 milionů dolarů, riskoval za sebelepší startovné kvůli turnaji v daleké zemi s pošramocenou pověstí?

Woods navíc dobře chápe, že kritiku sklízí i samotné konání významného golfového turnaje v této muslimské zemi. „Rozumím té politice, co za tím je. Ale golf také může hodně pomoci. A ten týden tam bude řada špičkových hráčů. Blízký východ není tradiční golfové místo, ale trochu to tam roste,“ poznamenal diplomaticky hvězdný Američan o území, které se v zimě kvůli rostoucímu počtu hřišť, zázemí i počasí stává pro Evropany bez skrupulí golfovým rájem.

Saúdští organizátoři tedy nezískali nejvzývanější eso, ale mají superatraktivní náhradu. Přesvědčili jinou legendu Phila Mickelsona, která se dokonce kvůli kolizi termínů vzdá startu na arizonském golfovém karnevalu a jednom z nejpopulárnějších turnajů světa - Phoenix Open. Na hřišti TPC Scottsdale, kde se během čtyř dnů znovu sejde přes půl milionu diváků, se neobjeví poprvé od roku 1990!

Phil Mickelson hrál Phoenix Open ještě jako student Arizona State University. Teď bude miláček davů „Lefty“ po letech chybět.

Nejen od fanoušků to Mickelson schytal, ale svůj entuziasmus z návštěvy v arabském světě na sociálních sítích nemírnil. „Chápu, že jsou mnozí lidé naštvaní nebo zklamaní. Ale já jsem nadšený, že uvidím a zahraju si na místě, kde jsem ještě nikdy nebyl,“ odrážel na Twitteru narážky, že se zaprodal. Ač se vítězi pěti majorů blíží padesátka, na velký výsledek čeká už delší dobu a před měsícem po 25 letech vypadl s elitní světové padesátky, jeho hra fanoušky stále baví a pro Saudi International může být požehnáním.

Zvlášť když premiérový ročník navzdory předehře plné velkých slov plynul na krásném hřišti na březích Rudého moře bez velkých vznětů. Johnson vyhrál s přehledem, demonstranti domáhající se dodržování lidských práv k zeleným plochám obklopeným palmami nedorazili, vlastně nedorazil takřka nikdo.

Poklidný průběh turnaje tak naboural jen zuřící a vzápětí diskvalifikovaný Sergio García, který dal průchod frustraci z vlastního výkonu a během třetího kola poničil několik greenů. Fatální škody ale horkokrevná španělská hvězda zřejmě nezpůsobila a přízeň královské rodiny také neztratila. Mezi pozvanými je pro rok 2020 znovu a jistě se může těšit na tučný šek.