Golfistka Kousková si na závěr sezony zahraje mezi hvězdami na Australian Open

Mezi soupeřkami Kouskové budou domácí hvězdy Minjee Leeová, Hannah Greenová nebo Američanka Jeniffer Kupchová, všechny tři vítězky majorů. V mužském turnaji se objeví letošní šampion British Open Cameron Smith nebo další slavný Australan Adam Scott, bývalý první hráč světa a vítěz Masters z roku 2013.

Kousková je v Austrálii od konce minulého týdne, aby měla čas na aklimatizaci. „Zvolili jsme brzký příjezd i s ohledem na to, že si chceme před příští sezonou vyzkoušet dlouhé časové posuny, které nás mohou potkat na European Tour. Navíc se hraje na dvou hřištích, takže bylo potřeba si obě projít,“ uvedla Kousková v tiskové zprávě.

Pozvánku dostala díky vítězství v celkovém hodnocení druhé nejvyšší evropské série LETAS. „Turnaj v Austrálii jsme po úspěšné sezoně dostali trochu za odměnu. Startovní pole je nabité velkými jmény. Spokojená budu s tím, pokud se mi povede předvádět podobnou hru, se kterou jsem se prezentovala celou sezonu,“ řekla Kousková.

„Celá atmosféra je elektrizující. Tím, že je turnaj společný pro ženy a muže, dostává ještě větší rozměr. Přece jen se my, golfistky, nepotkáváme často na jednom greenu s Adamem Scottem nebo Cameronem Smithem,“ řekla třiadvacetiletá hráčka. „Bude to samozřejmě velký zážitek, nicméně zejména dobrý test toho, co mne, pevně věřím, v následujících letech čeká. A čím dříve si na atmosféru podobných turnajů zvyknu, tím lépe,“ konstatovala česká dvojka ve světovém žebříčku.

Předloni hrála na Australian Open Klára Spilková a neprošla cutem.