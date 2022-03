Golfistka Kousková si vyzkoušela Augustu, teď pomůže Ukrajině

Dvaadvacetiletá Kousková si v Augustě zatrénovala v únoru v rámci přípravy a byla z hřiště nadšená.

„Zážitek vydá na samostatné povídání, přistihla jsem se tam častokrát v němém úžasu. Ale kdo by se mohl naplno radovat, když se na Ukrajině děje to, co jsem si ani v nejhorších snech nedokázala představit,“ uvedla loňská vítězka turnaje série LETAS na Konopišti.

Kousková dokončuje studium na Texaské univerzitě v Austinu a napadení Ukrajiny ruskou armádou vnímá velmi intenzivně.

„Ač by se mohlo zdát, že jsme tady v USA daleko od dění, které se odehrává kousek od českých hranic, není tomu tak. Situaci vnímám velmi intenzivně i vzhledem k osobnímu přesahu, který tady je. Jak díky tomu, čím si naše země prošla v historii, tak také s ohledem na mé spolužáky z jiných sportů pocházející z Ukrajiny, kteří tam mají své rodiny. Musím říct, že jsou pro mě svým chováním obrovskou inspirací,“ pronesla Kousková.

Snaží se pomoci, proto se svým týmem požádala vedení Augusta National Golf Clubu, zda může využít dvě ze vstupenek na turnaj na dobročinnou aukci pro Ukrajinu. Po téměř třítýdenním jednání přišlo zamítavé stanovisko. „Jak je tomu zvykem, v Augustě je spousta pravidel a jedním z nich je, že volné vstupenky nesmí být dále distribuovány. Ani pro dobročinné účely,“ uvedla.

Hráčka byla trochu zklamaná, ale spojení s Augustou se nevzdala. Proto dala do dražby upomínkové předměty, kterými původně chtěla udělat radost svým přátelům. „Určitě pochopí důvody, které nás k tomu vedou,“ řekla Kousková. Mimo jiné prodejem vlajky, kšiltovky nebo krytu na golfovou hůl s logem Augusty a s osobním poděkování a malým dárkem chce z výtěžku podpořit rodiny ukrajinských sportovců z univerzity a pomoci dětem prostřednictvím fondu Unicef.

Kousková uvedla, že je ohromně inspirativní, jak k pomoci Ukrajině přistupuje celé Česko. Ráda by se proto o to víc ukázala při hře v Augustě. „Kde bych chtěla českou vlajku dostat ve výsledkové listině co nejvýš. A přispět alespoň touto malou měrou k tomu, že budeme mít možnost myslet chvíli na pozitivnější věci než ty, které se nás teď osobně tak moc dotýkají,“ řekla.