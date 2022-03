Golfistka Kousková se rozhodla pro Augustu, na první major si počká

Obě akce se hrají příští týden ve stejném termínu od 30. března do 2. února a Kousková měla dva dny na rozhodnutí. „Bylo to ohromně těžké. Mít tuhle možnost je unikátní a zároveň zavazující. S týmem jsme zvážili veškerá pro a proti, respektive v tomto případě to vlastně byla samá pro. Více jich bylo na straně Augusty,“ řekla dvaadvacetiletá Kousková v tiskové zprávě.

Rodačka z Karlových Varů končí studium na americké univerzitě v Austinu a poté se stane profesionálkou. „Jedná se o mých posledních pár měsíců v roli amatérky, tedy o poslední šanci si v Augustě zahrát. Zároveň jsem chtěla dodržet slib, který jsem pořadatelům v únoru ohledně své účasti dala. Věřím, že vše má svůj čas a na majory se brzy podívám jako profesionálka díky svým výsledkům,“ řekla loňská vítězka profesionálního turnaje druhé evropské série LETAS z Konopiště.

Kousková už svoji neúčast na The Chevron Championship pořadatelům oznámila. „Jsem ráda, že mě ředitelka golfové sekce IMG pochopila a zároveň mě ujistila, že zůstaneme v blízkém kontaktu i v budoucnu. Samozřejmě si jejich zájmu moc vážím a v Augustě se budu snažit dokázat, že byla jejich volba správná,“ řekl hráčka, kterou tento týden čeká přesun do Georgie, kde absolvuje turnaj se svým univerzitním týmem z Texasu. Poté se přesune přímo do Augusty.