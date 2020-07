Sám si nosil hole a po šesti letech vyhrál Warren podnik European Tour

Devětatřicetiletý Warren dosáhl čtvrtého vítězství na European Tour, naposledy se radoval před dlouhými šesti lety v Dánsku. A ještě bez pomoci tradičního parťáka na hřišti, jehož role je pro většinu profesionálů nepostradatelná. „Hrál jsem tak poprvé po patnácti letech a bylo to jiné. Snad to bylo jednou a naposledy, caddieho společnost mám rád,“ culil se Warren.

Přiznal, že si titulu cení víc než tří předchozích. „Po tak dlouhé pauze zase vyhrát... Já v minulých letech hrál slabě. Ta (koronavirová) přestávka byla pro kdekoho nešťastná, ale pro mě přišla ve správný čas. Strávil jsem ho doma a snažil se vylepšit svoji hru, aby to byl golf. Prospělo mi to a vrátil jsem se svěží,“ konstatoval Warren, který před turnajem figuroval až ve třetí stovce sezonního žebříčku. Nyní poskočí do sedmé desítky.

Warren zahrál na hřišti v Atzenbruggu v součtu čtyř kol 275 ran. O jednu ránu za ním skončil Němec Marcel Schneider, třetí byl s výkonem 277 Nizozemec Wil Besseling. Český reprezentant Ondřej Lieser zapsal výsledek 288 a obsadil dělené 44. místo, jeho krajan Stanislav Matuš neprošel cutem.



„K lepšímu umístění chybělo pár proměněných puttů,“ zalitoval na webu České golfové federace Lieser, který hned nabral směr Ramsau do dějiště dalšího turnaje Euram Bank Open.

Austrian Open byl prvním turnajem European Tour po čtyřech měsících. Všichni zúčastnění museli před příjezdem do Diamond Country Clubu u Vídně projít testy na koronavirus. Během turnaje museli dodržovat bezpečnostní zdravotní a hygienická opatření. Teď bude golfový restart v Rakousku pokračovat, i s oběma Čechy se začíná ve středu.