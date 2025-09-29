Už na začátku víkendu se američtí fanoušci projevovali hlasitěji, neslušně skandovali a posměšně bučeli pokaždé, když se evropským hráčům nepodařil odpal.
„Jů es ej! Jů es ej!“ znělo z tribun i hloučků až freneticky pokaždé, když soupeři netrefili jamku. To se ještě dalo jakž takž přejít.
Ale když pak v sobotu odpoledne McIlroyovu ženu zasáhl letící nápoj z publika, atmosféra zhoustla. Přidaly se další osobní útoky, homofobní narážky i posměšky mířící na národnost některých evropských golfistů. Některé situace uklidňovala i policie.
„Jejich chování bylo hrubé a nepřijatelné. Erica je v pořádku, je to silná žena a všechno zvládla s noblesou. O to víc si vítězství užijeme,“ čílil se McIlroy poté, co Evropa prestižní turnaj ovládla v poměru 15:13.
Neslušné výrazy nejen vůči sobě, ale také své ženě, slýchal od začátku víkendu. Postupně si evropští golfisté vytvořili nečekaný náskok, což domácí publikum v New Yorku neslo nelibě.
„Bylo to hlasité a nepříjemné. Za překročení hranice považuji osobní urážky a nepříjemné zvuky, které hráčům narušují jejich odpalovou rutinu,“ kritizoval kapitán evropského výběru Luke Donald.
„Připravovali jsme se na to, něco podobného jsme čekali, protože se to na Ryder Cupech stává,“ dodal.
Ale nebylo toho tentokrát příliš?
Už v pátek obletělo sítě video, kde McIlroy, tradičně miláček amerických hřišť, ukazoval prostředníček jednomu z diváků, který na něj během odpalu na 15. jamce cosi pokřikoval. Až od čerstvého vítěze Masters zaznělo: „Drž hubu!“
Dramatický závěr Ryder Cupu. Tým Evropy obhájil triumf, velký náskok málem ztratil
„Mezi jamkami ať si pokřikují, co chtějí. Ale proč k nám nemají aspoň základní respekt, když stojí pár metrů za námi?“ nechápal šestatřicetiletý McIlroy. Odpoledne dokonce odmítl chvíli patovat, než pořadatelé uklidnili rozvášněný dav.
Do mikrofonu ho pak počastovala i jedna z moderátorek, která se u prvního odpaliště starala o atmosféru. Jenže dav naváděla k tomu, aby skandoval: „Jdi do pr...e, Rory!“ Po anglicku tedy větu začínající slovíčkem na F. Ze své role pak odstoupila, což s omluvou zveřejnila organizace PGA America.
Z bývalé světové jedničky Jona Rahma si zase fanoušci utahovali, že snad trochu přibral. „Golf má schopnost spojovat lidi. Golf vás učí dobrým životním lekcím. Učí vás etiketě. Učí vás hrát podle pravidel. Učí vás respektovat lidi. Jenže to jsme tentokrát neviděli,“ hlesl McIlroy.
Když pak Evropané slavili první evropské vítězství na americkém hřišti po 13 letech, neodpustili si poznámku směrem k americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, velmi vášnivému golfistovi. „Tak co, koukáš se?“ ptali se ho ve videu.
Koukal, pozorně. „Dívám. Gratuluji!“ reagoval suše skrz sociální síť Truth.
V pátek dokonce do dějiště šampionátu zavítal. Skandující fanoušky hecoval zaťatou pěstí, fotil se s nimi v červených MAGA kšiltovkách a rozjížděl svou typickou proamerickou rétoriku.
„Pro všechny to byl těžký týden. Jsme rádi, že jsme fanoušky umlčeli svým výkonem. Párkrát jsem vypěnil také, protože mě to naštvalo. Nicméně jsme se snažili všechno zvládnout s noblesou, z čehož mám radost,“ kývl McIlroy.
Další Ryder Cup se odehraje za dva roky v Irsku. Bude už atmosféra lepší?
„Ujistíme se, abychom dali všem najevo, že tohle bylo nepřijatelné,“ předeslal McIlroy. „Ale i tady šlo o menšinu. Většina miluje golf a je tu proto, aby si užila hru. Jako my.“