Koukáš, Donalde? Fanoušci USA uráželi Evropany, ti jim to sportovně vrátili

Autor:
  11:30
Jde o tradiční oslavu golfu. Střet nejlepších amerických a evropských hráčů, což z podstaty provokuje vášně. Ale tohle? „Nic takového by se nemělo dít. Tenhle týden byl za hranou,“ pravila znechuceně na adresu fanoušků severoirská hvězda Rory McIlroy, jeden z největších taháků Ryder Cupu. Letos opět triumfovali golfisté ze starého kontinentu, což v americkém Bathpage Black někteří nenesli nejlépe.
Radost fanoušků a Shanea Lowryho na Ryder Cupu.

Radost fanoušků a Shanea Lowryho na Ryder Cupu. | foto: Reuters

Tyrrell Hatton a Tommy Fleetwood se radují z triumfu na Ryder Cupu.
Zklamaní američtí golfisté po porážce na Ryder Cupu.
Rory McIlroy a zbytek Týmu Evropa se raduje z triumfu na Ryder Cupu.
Radost Shanea Lowryho po triumfu na Ryder Cupu.
14 fotografií

Už na začátku víkendu se američtí fanoušci projevovali hlasitěji, neslušně skandovali a posměšně bučeli pokaždé, když se evropským hráčům nepodařil odpal.

„Jů es ej! Jů es ej!“ znělo z tribun i hloučků až freneticky pokaždé, když soupeři netrefili jamku. To se ještě dalo jakž takž přejít.

Ale když pak v sobotu odpoledne McIlroyovu ženu zasáhl letící nápoj z publika, atmosféra zhoustla. Přidaly se další osobní útoky, homofobní narážky i posměšky mířící na národnost některých evropských golfistů. Některé situace uklidňovala i policie.

„Jejich chování bylo hrubé a nepřijatelné. Erica je v pořádku, je to silná žena a všechno zvládla s noblesou. O to víc si vítězství užijeme,“ čílil se McIlroy poté, co Evropa prestižní turnaj ovládla v poměru 15:13.

Neslušné výrazy nejen vůči sobě, ale také své ženě, slýchal od začátku víkendu. Postupně si evropští golfisté vytvořili nečekaný náskok, což domácí publikum v New Yorku neslo nelibě.

„Bylo to hlasité a nepříjemné. Za překročení hranice považuji osobní urážky a nepříjemné zvuky, které hráčům narušují jejich odpalovou rutinu,“ kritizoval kapitán evropského výběru Luke Donald.

„Připravovali jsme se na to, něco podobného jsme čekali, protože se to na Ryder Cupech stává,“ dodal.

Ale nebylo toho tentokrát příliš?

Už v pátek obletělo sítě video, kde McIlroy, tradičně miláček amerických hřišť, ukazoval prostředníček jednomu z diváků, který na něj během odpalu na 15. jamce cosi pokřikoval. Až od čerstvého vítěze Masters zaznělo: „Drž hubu!“

Dramatický závěr Ryder Cupu. Tým Evropy obhájil triumf, velký náskok málem ztratil

„Mezi jamkami ať si pokřikují, co chtějí. Ale proč k nám nemají aspoň základní respekt, když stojí pár metrů za námi?“ nechápal šestatřicetiletý McIlroy. Odpoledne dokonce odmítl chvíli patovat, než pořadatelé uklidnili rozvášněný dav.

Do mikrofonu ho pak počastovala i jedna z moderátorek, která se u prvního odpaliště starala o atmosféru. Jenže dav naváděla k tomu, aby skandoval: „Jdi do pr...e, Rory!“ Po anglicku tedy větu začínající slovíčkem na F. Ze své role pak odstoupila, což s omluvou zveřejnila organizace PGA America.

Z bývalé světové jedničky Jona Rahma si zase fanoušci utahovali, že snad trochu přibral. „Golf má schopnost spojovat lidi. Golf vás učí dobrým životním lekcím. Učí vás etiketě. Učí vás hrát podle pravidel. Učí vás respektovat lidi. Jenže to jsme tentokrát neviděli,“ hlesl McIlroy.

Když pak Evropané slavili první evropské vítězství na americkém hřišti po 13 letech, neodpustili si poznámku směrem k americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, velmi vášnivému golfistovi. „Tak co, koukáš se?“ ptali se ho ve videu.

Koukal, pozorně. „Dívám. Gratuluji!“ reagoval suše skrz sociální síť Truth.

V pátek dokonce do dějiště šampionátu zavítal. Skandující fanoušky hecoval zaťatou pěstí, fotil se s nimi v červených MAGA kšiltovkách a rozjížděl svou typickou proamerickou rétoriku.

„Pro všechny to byl těžký týden. Jsme rádi, že jsme fanoušky umlčeli svým výkonem. Párkrát jsem vypěnil také, protože mě to naštvalo. Nicméně jsme se snažili všechno zvládnout s noblesou, z čehož mám radost,“ kývl McIlroy.

Další Ryder Cup se odehraje za dva roky v Irsku. Bude už atmosféra lepší?

„Ujistíme se, abychom dali všem najevo, že tohle bylo nepřijatelné,“ předeslal McIlroy. „Ale i tady šlo o menšinu. Většina miluje golf a je tu proto, aby si užila hru. Jako my.“

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Soboljevová vs. ViďmanováTenis - 1. kolo - 29. 9. 2025:Soboljevová vs. Viďmanová //www.idnes.cz/sport
29. 9. 12:00
  • 5.83
  • -
  • 1.09
Nosková vs. ČengTenis - Dvouhra - 3. kolo: - 29. 9. 2025:Nosková vs. Čeng //www.idnes.cz/sport
29. 9. 13:00
  • 2.07
  • -
  • 1.80
Gorgodzeová vs. BejlekTenis - 1. kolo - 29. 9. 2025:Gorgodzeová vs. Bejlek //www.idnes.cz/sport
29. 9. 16:00
  • 4.65
  • -
  • 1.16
Příbram vs. TáborskoFotbal - 11. kolo - 29. 9. 2025:Příbram vs. Táborsko //www.idnes.cz/sport
29. 9. 17:00
  • 3.43
  • 3.41
  • 2.00
Liberec vs. TatranFlorbal - 3. kolo - 29. 9. 2025:Liberec vs. Tatran //www.idnes.cz/sport
29. 9. 18:00
  • 14.00
  • 11.00
  • 1.07
Parma vs. TurínFotbal - 5. kolo - 29. 9. 2025:Parma vs. Turín //www.idnes.cz/sport
29. 9. 18:30
  • 2.43
  • 3.13
  • 3.37
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte hokejisty podle fotky? Jen skuteční fanoušci dají všechny

Před rokem znovu zachvátila Česko hokejová euforie, národní tým na domácím mistrovství světa slavil zlato. Sledujete dění v jednom z nejpopulárnějších sportů i po něm? Máte přehled, jak vypadají...

Smrt obětavé naděje. Mladý biatlonista zemřel při jízdě na kole po střetu s autem

Střet s autem při vyjížďce na kole nedaleko Krouny na Chrudimsku přeťal slibnou kariéru devatenáctiletého biatlonisty Jana Vaňhy. Okolnosti páteční tragické nehody nyní zjistila redakce iDNES.cz....

Nejkrásnější dresy na světě máme my! vzkazuje Viagemu tým z pralesa

Máme nejkrásnější dresy na světě! holedbal se ústecký fotbalový Viagem, když pompézně představoval novou sadu pro druhou ligu. Hozenou rukavici zvedl amatérský futsalový oddíl FC Lokomotif Ústí nad...

Neštěstí před začátkem sezony. Mladý český biatlonista tragicky zahynul

Období letní přípravy končí a za pár týdnů odstartuje v biatlonu nová zimní sezona, čeští biatlonisté do ní ale budou vstupovat se stínem smutku. V pouhých devatenácti letech tragicky zahynul bývalý...

Volejbalová senzace pokračuje! Češi si na MS zahrají o medaile, čeká je Bulharsko

Čeští volejbalisté si na mistrovství světa na Filipínách zahrají semifinále. Už tak nejúspěšnější šampionát v samostatné české historii osladili čtvrtfinálovou výhrou nad Íránem 3:1 po setech 22:25,...

Koukáš, Donalde? Fanoušci USA uráželi Evropany, ti jim to sportovně vrátili

Jde o tradiční oslavu golfu. Střet nejlepších amerických a evropských hráčů, což z podstaty provokuje vášně. Ale tohle? „Nic takového by se nemělo dít. Tenhle týden byl za hranou,“ pravila znechuceně...

29. září 2025  11:30

Koubek v Plzni skončil. Shodli jsme se, že tým potřebuje impuls, řekl Šádek

Trpělivost došla porážkou se Zlínem. Kouč plzeňských fotbalistů Miroslav Koubek končí po vzájemné dohodě. „Shodli jsme se, že tým potřebuje nový impuls,“ řekl šéf klubu Adolf Šádek....

29. září 2025  10:53,  aktualizováno  11:18

Nenápadný pracant Čacho se Olomouci vyplácí. Dovedu ještě víc, říká

Nenápadný ale důležitý. Nová akvizice olomouckých hokejistů Viliam Čacho zatím nepatří k nejvytěžovanějším hráčům svého týmu, ale kohoutům se vyplácí dost možná nejvíc ze všech letních příchodů.

29. září 2025  10:26

Kousalova oslava 600. zápasu: parádní asistence, dárek možná přijde doma

O moc lepší oslavu svého 600. zápasu v extralize si pardubický útočník Robert Kousal těžko mohl přát. V nedělní repríze jarního finále na ledě brněnské Komety vymyslel v prodloužení akci, kterou...

29. září 2025

Tijani? Mrhá potenciálem. Janotka i o krizi, která není, a zraněných hráčích

Že by se fotbalistům Olomouce povedlo odčinit úterní blamáž, kdy coby obhájci vypadli z Českého poháru na úkor týmu ze čtvrté ligy? To ani zdaleka.

29. září 2025  9:56

Slalomář Krejčí na úvod MS vybojoval medaili, z časovky kayakcrossu má bronz

Vodní slalomář Jakub Krejčí získal na mistrovství světa bronz v časovce kayakcrossu. V neolympijské disciplíně na úvod šampionátu v Penrithu nestačil jen na Španěla Davida Llorenteho a Brita Josepha...

29. září 2025  7:21,  aktualizováno  9:54

Vlach o zranění: Když jsem se dozvěděl, co mi hrozilo, byl jsem naměkko

Ty záběry budí pořád hrůzu. V domácím zápase druhého extraligového kola proti Pardubicím narazil liberecký hokejista Jaroslav Vlach hlavou do mantinelu a dlouho zůstal bezvládně ležet. Ledovou plochu...

29. září 2025  9:33

Po debaklu hubené skóre. Tohle byl náš hokej, hlásil Zbořil

Pro fanoušky hokejové extraligy byl nedělní zápas Komety proti Pardubicím atraktivní reprízou jarního finále, od kterého na sebe oba soupeři narazili poprvé. Pro brněnské mužstvo však byl především...

29. září 2025  9:15

NEJ Z LIGY: Specialista Panák i Cupákova další lekce. A bez Vašulína góly nejsou!

Do derby pražských S půjde z výhodnější pozice Sparta, která v 10. kole přejela Baník i díky trefě kapitána Panáka a udržela se na čele tabulky o bod před Slavií. S tou drží krok rozjetý Jablonec,...

29. září 2025  9:10

Menšík vzdal čtvrtfinále v Pekingu, proti De Minaurovi ho zastavily bolesti

Tenista Jakub Menšík vzdal kvůli zranění za stavu 1:4 čtvrtfinále turnaje v Pekingu proti Australanovi Alexi de Minaurovi. Český daviscupový reprezentant si nechal už za stavu 1:2 ošetřit levou nohu...

29. září 2025  8:09

Od trenéra lepší dvojka, doma nadšení. A tak volejbalisté dumají: Jak využít euforii?

Že čeští volejbalisté skončí na mistrovství světa čtvrtí? Kdyby to slyšeli před šampionátem, kdy tušili, že už jen postup ze skupiny bude úspěch, asi by si takový výsledek nechali líbit. Ale teď,...

29. září 2025  8:02

Hronek s Chytilem asistovali za Vancouver, výhru ale slavil Edmonton

Hokejový obránce Filip Hronek asistoval u dvou a centr Filip Chytil u jedné trefy Vancouveru. Vítězství 4:3 ale v přípravě na NHL nakonec bral domácí Edmonton, za který řádila elitní formace Frederic...

29. září 2025  7:22,  aktualizováno  7:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.