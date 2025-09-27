Po prvním dnu Ryder Cupu vedou golfisté Evropy nad Američany o tři body

Po prvním dnu 45. ročníku Ryder Cupu na Long Islandu vedou golfisté Evropy nad domácími Američany o tři body 5,5:2,5. V hostujícím výběru kapitána Lukea Donalda je jedenáct z dvanácti hráčů, kteří před dvěma lety slavili v prestižní týmové soutěži vítězství v Římě. A po pátku mají navrch.
Nespokojený Rory McIlroy poté, co minul osmnáctou jamku. | foto: Reuters

V úvodní části, takzvaných foursomech, dominovali Evropané 3:1, v odpoledních fourballech náskok ještě zvýšili. A to v závěrečném zápase mohl další půlbod přidat šampion letošního Masters Rory McIlroy, ale hvězdný hráč ze Severního Irska putt na osmnácté jamce minul.

„Byl to skvělý den pro Evropu. Jsem zklamaný, že jsem neproměnil poslední šanci a nezískal celý bod, ale kluci byli dnes skvělí,“ řekl McIlroy.

Tým Evropy s ním tvoří Angličané Tommy Fleetwood, Justin Rose, Matt Fitzpatrick a Tyrrell Hatton, Skot Robert MacIntyre, Ir Shane Lowry, Španěl Jon Rahm, Rakušan Sepp Straka, Nor Viktor Hovland, Švéd Ludvig Aaberg. Jediným nováčkem ve výběru je Dán Rasmus Höjgaard.

Golfisty USA vede světová jednička Scottie Scheffler, jenž však zatím nebodoval. Třídenní souboj na hřišti Bethpage Black v New Yorku sledovalo v úvodní den zhruba 50 tisíc fanoušků včetně prezidenta Donalda Trumpa.

