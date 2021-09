USA vs. Evropa. Spasí domácí při Ryder Cupu golfisté „bez paměti“?

Tradiční golfový svátek se po loňském koronavirovém odkladu koná s ročním zpožděním. Evropu vede první hráč světa Jon Rahm, ovšem tým kapitána USA Steva Strickera tvoří čerstvý vítěz FedEx Cupu Patrick Cantlay, olympijský vítěz z Tokia Xander Schauffele a vítězové majorů Collin Morikawa, Dustin Johnson, Bryson DeChambeau, Brooks Koepka, Jordan Spieth a Justin Thomas. Dvanáctku doplňují Daniel Berger, Harris English, Tony Finau a Scottie Scheffler.

Kapitán starého kontinentu Pádraig Harrington má s Rahmem a dalším Španělem Sergiem Garcíou v sestavě Angličany Iana Poultera, Tommyho Fleetwooda, Paula Caseyho, Leeho Westwooda, Matta Fitzpatricka a Tyrrella Hattona, Roryho McIlroye ze Severního Irska a debutanty Rakušana Bernda Wiesbergera, Nora Viktora Hovlanda a Shanea Lowryho z Irska.

„Dříve jsme měli v týmu hráče s tunami zkušeností a nefungovalo to dobře. Tentokrát máme i talentované kluky, kteří nemají v paměti prohrané Ryder Cupy, což by mohlo fungovat. To by mohl být recept,“ připomněl Johnson, že Evropa vyhrála sedm z posledních devíti duelů.

Třeba García v Ryder Cupu získal pro Evropu 25,5 bodu, stejně jako celý současný tým USA dohromady, a Evropa na zkušenosti sází. „Pokud chceme Američany porazit na jejich půdě, tak to je důležitý aspekt,“ přikývl Harrington.

Evropský kapitán se pokusil v hráčích povzbudit hrdost na to, že jsou členy týmu pro Ryder Cup. Harrington ve videu poukazuje, že majory vyhrálo 225 mužů, na Mt. Everest vylezly už tisíce lidí, ale Ryder Cup hrálo za Evropu zatím jen 164 golfistů.

Proto má letos každý z hráčů na bagu číslo, kolikátý se dostal do výběru. „Abychom si uvědomili, že je výjimečné být součástí evropského týmu. Jen málo lidí si může říkat, že hráli Ryder Cup,“ pronesl McIlroy.

Fanoušci amerického týmu při tréninku před Ryder Cupem na hřišti Whistling Straits.

Faktorem v USA budou opět i fanoušci. Znovu se očekává bouřlivé prostředí. „Všude okolo nás bude červeno. Bude to těžké, ale jdeme do toho jako outsideři, musíme se soustředit jen a jen na sebe a o to to bude na konci hezčí, když to zvládneme,“ přemítá zkušený hecíř Poulter, který v týmové soutěži ožívá.

Naposledy se Ryder Cup hrát před třemi lety v Paříži a Evropa zvítězila. Celkově ale vedou Američané 26:14, dvakrát skončil zápas remízou.