Americký tým v Ryder Cupu místo hvězdného Woodse povede Bradley

Kapitánem týmu USA v golfovém Ryder Cupu bude Keegan Bradley. Organizace PGA of America jmenovala osmatřicetiletého hráče do prestižní funkce v pondělí poté, co podle médií ztroskotala jednání s hvězdným Tigerem Woodsem.