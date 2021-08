Slovenský golfový hrdina po stříbru válí: V Tokiu jsem se uvolnil

V pátečním druhém kole turnaje Wyndham Championships se jihoafrický rodák se slovenským pasem posunul o osmnáct míst vzhůru a dělí se o druhou příčku, na které spolu s ním momentálně figurují další zkušení golfisté Webb Simpson a Scott Piercy z USA.

„Moje hra se ubírá správným směrem, zlomové bylo asi závěrečné kolo v Tokiu,“ připomněl Sabbatini nejlepší denní počin celého olympijského turnaje - 61 ran.

Pětačtyřicetiletý rodák z Durbanu má v polovině turnaje v Greensboro skóre -10. O čtyři rány méně zatím potřeboval průběžný lídr Russell Henley z USA.

„Vždycky jsem na sebe vyvíjel příliš velký tlak, v Tokiu jsem se uvolnil a fungovalo to. Stejný přístup se snažím mít i tady, nepovedené rány si až tak nepřipouštím. Bylo by úžasné si zopakovat vítězství, ale uvidíme, co se stane,“ brzdí optimismus Sabbatini, jenž zatím na okruhu PGA Tour slavil šest triumfů.

Poslední ovšem získal v březnu 2011 na Honda Classic na Floridě, od té doby trofej vyhlíží marně. Ukončí předlouhé čekání?