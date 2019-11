Golfista McIlroy vyhrál na turnaji v Šanghaji v rozstřelu

Třicetiletý McIlroy odehrál závěrečná dvě kola bez bogey, ale na poslední jamce málem o titul přišel. „Měl jsem štěstí, že můj drive neskončil ve vodě,“ řekl severoirský hráč. Schauffele zahrál na osmnácté jamce birdie a vynutil si rozstřel.

Pětiparová osmnáctka se hrála i v play off a McIlroy si připravil pozici díky parádní druhé ráně do greenu, dlouhé přes 200 metrů. „Měl jsem ideální vzdálenost na čtyřku železo a v téhle chvíli je třeba do toho jít,“ řekl McIlroy. Dva paty znamenaly birdie, zatímco Schauffele pat na stejné skóre minul.

McIlroy je prvním evropským hráčem, který vyhrál turnaj World Golf Championships třikrát. Poprvé uspěl v roce 2014 na Bridgestone Invitational a o rok později ovládl i jamkovku. Zbývá mu uspět už jen v Mexiku, kde letos skončil druhý.

Podruhé v kariéře dosáhl v kalendářním roce čtyř výher na PGA, poprvé to dokázal ve vydařené sezoně před sedmi lety. Před sebou má letos ještě finále European Tour od 21. do 24. listopadu v Dubaji, které tehdy rovněž vyhrál.