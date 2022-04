Rekordní kolo, úchvatné rány. McIlroy ale na triumf na Masters dál čeká

Stál v bunkru zabořený do písku a sledoval, jak se jeho míček blíží k jamce.

Poslední jamce slavného hřiště v Augustě. Mnozí si v tu chvíli pomysleli: Pokud ten míček zapadne, tohle byl okamžik hodný zeleného saka pro vítěze Masters.

On opravdu zapadl, ale McIlroy se v neděli odpoledne nepřevlékal. Ani vyrovnání historicky nejlepšího závěrečného kola tohoto majoru mu k výhře nestačilo.

„Ale i tak to byla největší zábava, kterou jsem na golfu za hodně dlouhou dobu zažil. Celé odpoledne jsem měl v hlavě jen to, abych zahrál dobré skóre. Jsem fakt rád, že se to povedlo,“ usmíval se.

What a way to finish. McIlroy holes out on No. 18 to put pressure on the leader. #themasters pic.twitter.com/L5fWWbR9cj — The Masters (@TheMasters) April 10, 2022

Jasně, ani na 14. pokus Masters nevyhrál, ale fanouškům zase připomněl, jak úchvatné je ho sledovat v nejlepší formě. A taky to, že Augustu přece jen dokáže zkrotit.

Ono se to vědělo už před 11 lety, kdy do finálového kola vstupoval s náskokem čtyř ran. Jenže pak zahrál nejhorší kolo historie jako hráč, který do závěrečného dne vstupoval z prvního místa.

Po 80 ranách z první příčky klesl na patnáctou.

„Od té doby se ale dost věcí změnilo. Tehdy jsem bral golf jako tu nejdůležitější věc na světě. Teď jsem o dost uvolněnější,“ říká.

V roce 2011 se z neúspěchu rychle otřepal. Vyhrál svůj první major US Open, po kterém přidal ještě další tři. Jednou The Open a dvakrát PGA Championship. Na Masters se pak vracel rok co rok, sedmkrát se dostal do elitní desítky, čtyřikrát mezi nejlepších pět, ale triumf mu stále unikal.

A uniká dál.

Přitom stačilo, aby letos zahrál do neděle alespoň lehce nadprůměrná kola, jenže to se McIlroyovi nedařilo.

Trápící se Rory McIlroy během Masters.

Proto šel do nedělního kola s šílenou ztrátou deset ran na pozdějšího vítěze Schefflera. O tom, že by na triumf útočil, se ani neuvažovalo. Jenže pak přišlo šest birdie a jeden eagle a McIlroy se vítězi přiblížil na pouhé tři rány.

Předvedl nejlepší poslední kolo historie a celý výkon vyšperkoval úchvatnou ranou z písku na osmnácté jamce, kterou pak napodobil i jeho parťák z flightu Collin Morikawa. Spolu tak vytvořili nezapomenutelný zážitek, na který budou fanoušci Masters dlouho vzpomínat.

„Po 14 letech snažení začínám přicházet tomuto místu na kloub. Ať se v příštích hodinách stane cokoliv, budu se sem pořád vracet a nepřestanu to zkoušet. Víc jsem od sebe nemohl chtít, hrál jsem vážně dobrý golf,“ uznal sám severoirský golfista.

Jaká je vlastně nyní jeho cena?

Vskutku vysoká, už pár let patří mezi nejvýdělečnější sportovce světa, mezi golfisty je jasně druhý hned za Tigerem Woodsem. Jak by ne, vždyť od roku 2007 vyhrál čtyři majory a 30 dalších profesionálních turnajů.

Rory McIlroy během Masters.

Finanční experti odhadují jeho čisté jmění na přibližně 220 milionů dolarů. Jen v roce 2020 jich vydělal 50. Na PGA Tour už vydělal přes 80 milionů dolarů, na European Tour pak 35 milionů.

Navíc, dost si vydělá už jen na startovném na turnajích jako je Abu Dhabi Championships nebo Dubai Desert Classic. Před dvěma lety dokonce odmítl 2,5 milionu dolarů jen za start na turnaji v Saúdské Arábii.

Podporují ho taky velké značky jako Titleist, Nike, FootJoy, Jumeirah, Bose, Oakley nebo EA Sports. Kromě toho je také ambasadorem finanční skupiny Workday a má i vlastní soukromé letadlo za 30 milionů dolarů nebo desetimilionové sídlo na Floridě.

Finančně mu nic nechybí. A sportovně? Vlastně jen ten titul z Masters, kterým by zkompletoval kariérní grandslam všech golfových major turnajů.

Letos si posledním kolem a nejlepším umístěním v kariéře rozhodně zvedl sebevědomí do dalších let.

„Jsem na správné cestě a dělám správné věci,“ je přesvědčený. „Bylo super zase cítit ten bzukot fanoušků na velkém turnaji. Už je to delší dobu, co jsem něco takového cítil. A jsem hlavně rád, že si po 14 letech začínám s hřištěm v Augustě rozumět.“

Za 51 týdnů tam může znovu zkusit vyhrát.