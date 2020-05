Golfisté rozjedou v Česku soutěže, profesionálové začnou v červnu

Profesionální série má v plánu pět turnajů, z nichž šampionát na rány se uskuteční od 25. do 27. června v Kácově. Grandfinále Moneta Czech PGA Tour 2020 se bude hrát počátkem října na Kaskádě.

Profesionálové dosud pouze trénovali, případně se v rámci přípravy účastnili charitativních akcí. Do projektu Hrajeme a pomáháme, v kterém se vybralo přes 620 tisíc korun, se zapojila i nejlepší česká hráčka Klára Spilková.

Díky možnosti pořádat akce do 300 lidí mají „zelenou“ i amatérské akce pořádané Českou golfovou federací. „Tento počet již zcela dostačuje našim potřebám,“ uvedl na webu generální sekretář federace Aleš Libecajt.

V upraveném kalendáři má nové místo mezinárodní mistrovství republiky amatérů ve hře na jamky v Kácově, které bylo z května přeloženo na 23. -25. srpna. Federace stále doufá, že uspořádá turnaj profesionálek série LET Access Series na Konopišti, kde se má Czech Ladies Challenge hrát 30. července až 1. srpna.

Mistrovství Evropy hráčů do 16 let (European Young Masters) změnilo datum i místo. Původně se mělo hrát 23. - 25. července na Kunětické Hoře, ale uskuteční se o měsíc později 27. do 29. srpna v Mladé Boleslavi.

Trenérská série Czech Pro-Am Teaching Tour, kterou si v minulosti na pozvánku zahrál i Ivan Lendl, začne v pondělí 25. května na Albatrossu. V kalendáři 9. ročníku je dalších pět turnajů s finále 5. října na Černém Mostě.

V Česku byl pro letošek kvůli šíření nemoci covid-19 zrušen srpnový turnaj European Tour, Czech Masters mělo začít 20. srpna na hřišti Albatross u Prahy. Promotérská společnost Relmost neuspořádá ani turnaje série Challenge Tour - květnovou akci v Praze a červnovou na Kaskádě u Brna. Organizátoři z České 1 nemohli uspořádat turnaj Pro Golf Tour na Ypsilonce u Liberce.