Pro Golf Tour, díl dvanáctý. Série se zastaví v Kynžvartu

„Největší změnou oproti minulým ročníkům je soustředění akce na pouze jedno hřiště, to kynžvartské. Ostatní parametry včetně výše prizemoney zůstávají stejné. Diváci se mohou těšit na širší českou profi špičku a zástup mladých správně nažhavených amatérů, kteří se pokusí projít přísným cutem,“ říká Pavel Krenk, šéf promotérské společnosti Česká 1, která za turnajem stojí spolu s německou PGA.

Pro Golf Tour

Altepro Trophy by Czech One je dvanáctou letošní zastávkou série Pro Golf Tour, ze které do vyšších golfových pater vystoupala řada evropských hráčů, z Čechů Marek Nový a Ondřej Lieser. Hrací formát jsou dva dny pro celé startovní pole, následuje cut pro 40 plus dělení hráči. Třetí den je finálový, tradičně proběhne v neděli.

V čele Order of Merit je Belgičan Alan de Bondt, nejlépe postaveným Čechem je Jan Cafourek na devátém místě. Na první pětku, která má zajištěnou kartu na vyšší soutěž Challenge Tour, Cafourkovi schází hratelných 2.450 bodů (= eur).

Kromě Cafourka se mohou čeští příznivci těšit na Michala Pospíšila, Štěpána Daňka či Aleše Kořínka. Promotérské karty obdrželi od České 1 především mladí a nadějní čeští amatéři. Zajímavostí je start místního Matěje Mňahončáka (ročník 2007), který kynžvartské hřiště perfektně zná a není bez šancí na cut.

Vstup pro diváky je zdarma, hodinový sestřih golfoví fanoušci uvidí na třech tradičních televizních kanálech.