Čech Cafourek vyhrál v Haugschlagu turnaj Pro Golf Tour

„Ve všech třech kolech se mi dařilo. Hrál jsem pořád v klidu, nepřišla na mě žádná slabá chvíle,“ řekl Cafourek pro web České golfové federace.

Do čela se dotáhl díky výtečnému druhému kolu, v kterém zahrál šest ran pod par. „To bylo nejlepší,“ pochvaloval si. Radost měl také z eaglů - jednou zahrál dvě rány pod par jamky v prvním kole a podruhé ve třetím.

Ve finále zapsal také dvě birdie a jedno bogey. „Hlídal jsem si soupeře, který dotahoval a věděl jsem, že na poslední jamce musím dát par, abychom hráli play off. Na rozstřel už jsem si ale věřil,“ řekl. Za výhru získal pět tisíc eur.

Cafourek je po třech letech dalším českým hráčem, který dokázal v Haugschlagu zvítězit. V roce 2016 si titul na druhé jamce rozstřelu zajistil Stanislav Matuš, který se na Pro Golf Tour radoval z výhry i v roce 2017 v dalším rakouském dějišti St. Pöltenu.

V Haugschlagu se Aleš Kořínek podělil se skóre -9 o osmé místo, Michal Pospíšil, který jen těsně prošel cutem, se v povedeném finále vyhoupl na dělenou patnáctou příčku.

Pro Golf Tour bude pokračovat na liberecké Ypsilonce akcí nazvanou XTEC Trophy 2019 by Atomic Drinks od 10. do 12. května. Znovu se pak na českém území objeví na brněnské Kaskádě, kde se od 18. do 20. června uskuteční Czech Classic 2019.