Komu dám divokou kartu? Sobě, rozhodl americký kapitán Woods

Patnáctinásobný vítěz turnajů kategorie major přitom dlouho nechával golfové fanoušky v nejistotě. Na jaře sice vyhrál Masters v Augustě, jenže potom výsledkově chřadl a v závěru sezony ho opět zradilo zdraví. Při srpnovém vyvrcholení FedEx Cupu se rozhodně nezdálo, že by se mohl Prezidentského poháru zúčastnit i jako hráč.

Teď ale Woods předvedl další ze svých eskamotérských návratů. Na nedávném turnaji Zozo Championship v Čibě získal 82. titul na PGA Tour a vyrovnal tak rekord krajana Sama Sneada. Bolestné grimasy byly pryč, šampion švihal uvolněně, přidal výtečné patování a demonstroval návrat ztracené jistoty.

Americký golfista Tiger Woods na turnaji Zozo Championship v Čibě.

A nebylo co řešit. „Zvládl jsem dlouhou cestu do Japonska, moje tělo reagovalo dobře a do Austrálie to je podobné,“ vysvětlil Woods, který má v Prezidentském poháru bilanci 24 výher a 15 porážek a v Melbourne získal v roce 2008 vítězný bod.

Třiačtyřicetiletý Tiger Woods se stane prvním hrajícím kapitánem amerického týmu v Prezidentském poháru po 25 letech. Naváže na krajana Halea Irwina, který v prvním ročníku soutěže dovedl Američany k výhře 20:12.

Zkombinovat roli kapitána a hráče nebude jednoduché. „Ale mám skvělé asistenty,“ kývl a jmenoval Freda Couplese, Steva Strickera a Zacha Johnsona.

Američané vyhráli trofej sedmkrát v řadě a i tentokrát budou favority. „Na papíře ano, ale na začátku to je nula nula,“ varoval Woods, jenž má v týmu i prvního hráče světa Brookse Koepku, kterého však trápí zdravotní problémy. Dále se na základě předchozích výsledků nominovali Justin Thomas, Dustin Johnson, Matt Kuchar, Xander Schauffele, Webb Simpson, Bryson DeChambeau a Patrick Cantlay.

Utkání se uskuteční v Melbourne od 12. do 15. prosince. Kapitánem výběru světa, který vyhrál jen jeden z dvanácti soubojů, je Jihoafričan Ernie Els. Jeho volba při rozdělování divokých karet byla odvážnější: vsadil i na dva mladíky, kteří v posledních týdnech ukázali výtečnou aktuální formu.

Důvěru dostali teprve dvacetiletý talent Joaquin Niemann z Chile, který ovládl úvodní turnaj sezony PGA Tour, a jen o rok starší Korejec Im Song-če - nejlepší nováček minulé sezony, jenž na podzim dvakrát skončil na podnicích zámořské série v elitní trojce.

Volby Ernieho Else (zleva): Joaquin Niemann, Jason Day a Adam Hadwin. Čtvrtou divokou kartu dostal Korejec Im Song-če.

„Místo v týmu si vybojovali sami. V jejich věku jsem já rozhodně tak dobrý nebyl. Už teď jsou to hráči světové třídy,“ konstatoval Els, který ještě podle očekávání vsadil na zkušeného Australana Jasona Daye a prověřeného Kanaďana Adama Hadwina.

Els, který letos hrál turnaj European Tour v Česku, dál může počítat s Japoncem Hidekim Macujamou, krajanem Louisem Oosthuizenem, Mexičanem Abrahamem Ancerem, Australany Cameronem Smithem, Adamem Scottem a Marcem Leishmanem, Čínanem Li Chao-tchung a C.T. Panem z Tchaj-wanu.