Američtí golfisté jsou v Melbourne favority Prezidentského poháru

Vítěz 15 majorů Woods je druhým hrajícím kapitánem v Prezidentském poháru. Jeho krajan Hale Irwin v prvním ročníku s Američany uspěl.



Woodsova sestava je ve srovnání s Elsovým výběrem jasně silnější. Sice chybí světová jednička Brooks Koepka, ale žebříčkový průměr amerických hráčů je 12,3, kdežto ve výběru světa je nejvýš osmnáctka Adam Scott z Austrálie.

„Jsme na papíře favority, ale na začátku to je nula nula. Máme proti sobě skvělé hráče,“ řekl Woods, který nastoupí do prvního utkání společně s Justinem Thomasem. „To je plán, abych mohl v klidu odehrát a pak stihl kluky i vidět.“

Els má navíc mezi dvanáctkou hráčů sedm nováčků, nejvíce v historii. „Mám mladíky lačné uspět a pár skvělých hráčů. Týmový duch je výtečný,“ řekl Els, který si letos zahrál na turnaji European Tour v Česku na Albatrossu.

Hráči světového výběru slýchají na každém kroku, že je Američané převálcují. „Není to úplně legrace, ale je to šance, že nás to vyburcuje a překvapíme,“ řekl Jihoafričan Louis Oosthuizen, vítěz britského majoru The Open z roku 2010.

Američané vyhráli v pětadvacetileté historii soutěže desetkrát, jednou skončilo utkání remízou a mezinárodní výběr se radoval z vítězství ve čtyřdenním klání jen v roce 1998. Tehdy se rovněž hrálo až v prosinci v Austrálii.