Woods si užívá návrat ke golfu. Kordovi jsou čtyři rány za vedením

Woods při návratu od únorové automobilové nehody, při níž málem přišel o pravou nohu, sklidil velké ovace diváků. Bylo znát, že stále má bolesti a lehce kulhal, k pohybu po hřišti využíval vozík.

První ze dvou kol PNC Championship nicméně označil za úžasné. Stejně jako dalších pět dvojic zahráli se synem deset ran pod par. Minulý rok Woodsovi obsadili dělené sedmé místo.

„Moc jsme si to užili, ale jsem unavený. Nemám žádnou výdrž. Pokud bych se chtěl vrátit na tour, musím získat zpátky vytrvalost a odpálit tisíce a tisíce míčků. Chce to čas,“ řekl vítěz 15 majorů a celkem 82 turnajů na PGA Tour. Už dříve slavný golfista připustil, že by si rád ještě zahrál na elitním okruhu pár vybraných turnajů.

Woods na konci února vyletěl se svým vozem ze silnice, utrpěl otevřenou zlomeninu holenní a lýtkové kosti a fraktury kotníku a chodidla. Lékaři mu kosti museli zpevnit a stabilizovat pomocí kovových plátů, hřebů a svorek. Během úspěšné kariéry podstoupil bývalý dlouholetý lídr žebříčku také několik operací zad a kolen.

V čele dvoudenní exhibice pro dvacet dvojic, které tvoří vítězové majorů s blízkým příbuzným, jsou Stuart Cink se synem Reaganem. Kordovi při premiéře na populární akci ztrácejí na první příčku čtyři rány.