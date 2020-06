Mickelson dostal další šanci vyhrát golfové US Open

Vítěz pěti majorů a 44 turnajů na PGA Tour startoval na US Open osmadvacetkrát a šestkrát skončil na druhém místě. Na kýžený triumf bude moci v září útočit díky tomu, že místo tradičních 60 hráčů podle žebříčku zmrazeného k 15. březnu má start jistý sedmdesát. Mickelsonovi patřila 61. příčka.

Již dříve slavný americký golfista avizoval, že žádnou zvláštní výjimku pro US Open by nepřijal. „Hrát budu, jen pokud na to budu mít a dokážu to vlastními silami,“ uvedl Mickelson, jenž v minulosti ovládl všechny další majory - Masters v letech 2004, 2006 a 2010, PGA Championship (2005) i British Open (2013).