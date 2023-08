Mickelson dal podle známého gamblera do sportovních sázek přes miliardu dolarů

Přes miliardu dolarů údajně vložil hvězdný americký golfista Phil Mickelson během více než třiceti let do sportovních sázek. Ve své životopisné knize to tvrdí profesionální hazardní hráč Billy Walters. Vítěz šesti turnajů kategorie major Mickelson se podle časopisu Golfweek odmítl k jeho tvrzením vyjádřit.