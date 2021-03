Golfista Grace po skvělém závěru vyhrál druhý titul na PGA Tour

Vegas finálový den zahrál ze všech nejlépe, ale skvělému závěru Gracea neodolal. Dvaatřicetiletý Američan nejprve čtyřparovou jamku zahrál na pouhé dva údery a závěrečný pětipar zvládl na čtyři rány, ačkoliv tu třetí absolvoval z písku.

„Bylo dobré, že jsem byl schopen zahrát úder, když jsem potřeboval, prostě trefit správnou ránu ve správný čas,“ radoval se Grace a přiznal, že jím při útoku na turnajové prvenství po celý závěrečný den zmítaly emoce. „Byl to emotivní den. Není to dlouho, co mi zemřel otec, a on vždycky říkal, že jsem agresivní hráč. Vím, že na mě dohlížel, vím, že mě hlídal. A nakonec to stačilo,“ řekl vítěz.

Grace si připsal druhý triumf po vítězství v RBC Heritage v Hilton Head v roce 2016. Průběžný lídr Grayson Murray z USA klesl v závěrečném dnu na třetí místo, o které se se ztrátou tří ran na vítěze podělil s domácím Rafaelem Camposem.