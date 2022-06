Dolary proti dolarům. PGA Tour zvyšuje kvůli konkurenci dotace

Saúdskoarabský veřejný investiční fond dotuje novou sérii částkou 250 milionů dolarů. Sedm z osmi turnajů má dotaci 25 milionů a v říjnovém finále na hřišti bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa v Doralu se bude rozdělovat dokonce 50 milionů.

Pořadatelé navíc vynakládají astronomické částky na nalákání golfových hvězd. Jedna z tváří série Phil Mickelson údajně podepsala smlouvu na 200 milionů dolarů, bývalá světová jednička Dustin Johnson dostal 125 milionů.

„Nejsem naivní. Pokud je tohle přetlačovaná a jedinou zbraní tu jsou dolarové bankovky, tak tomu nemůžeme konkurovat,“ uvedl Monahan před startem turnaje Travelers Championship v Cromwellu.

PGA Tour hráče, kteří se upsali konkurenci, ze své organizace vyloučila. Patří k nim mimo jiné další šampioni majorů Bryson DeChambeau a Brooks Koepka.

„PGA Tour coby americká instituce nemůže soutěžit se zahraniční monarchií, která utrácí miliardy dolarů ve snaze koupit si golfový sport. Dobrou, zdravou konkurenci vítáme, to ale LIV Saudi Golf League není. Je to iracionální hrozba, kterou nezajímá návratnost investice ani skutečný růst sportu,“ dodal Monahan.

PGA Tour ve snaze konkurovat rivalské sérii zvýší dotaci osmi turnajů v příští sezoně na průměrných 20 milionů dolarů. Uspořádá také podzimní sérii tří turnajů v Evropě, Asii a na Blízkém východě pro nejlepší hráče.

Změny se dotknou také finálového FedEx Cupu: do prvního kola play off nyní postupuje nejlepších 125 hráčů sezony, od roku 2023 to bude pouze 70. Od roku 2024 se také PGA Tour vrátí k sezoně odpovídající kalendářnímu roku, nyní se hraje od října do září následujícího roku.