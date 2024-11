Američan Eckroat vyhrál v Mexiku druhý turnaj v končící sezoně PGA Tour

Eckroat zakončil turnaj s výsledkem 24 úderů pod normu hřiště El Cardonal, které navrhla golfová legenda Tiger Woods. Navázal na březnový triumf z Palm Beach Gardens a připojil se k hvězdám typu Scottieho Schefflera či Roryho McIlroye jako šestý hráč, jenž dokázal v této sezoně na PGA Tour vyhrát minimálně dva turnaje.

„Abych se jim doopravdy vyrovnal, čeká mě ještě docela dost práce. Ale je to pro mě mimořádné. Dvakrát letos vyhrál jen půltucet hráčů, takže je to velký úspěch,“ řekl Eckroat. Do konce roku zbývají odehrát už jen dva turnaje.