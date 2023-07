Fowler získal v Detroitu v rozstřelu první titul na PGA Tour po čtyřech letech

„Hraju letos celkem dobře, takže jsem věřil, že je to jen otázka času. Mám za sebou pár těžkých týdnů, kdy jsem měl šance. Třeba na US Open jsem to nedotáhl. Výhra je skvělá, ale v životě je i spousta dalších skvělých věcí,“ řekl Fowler po triumfu s dcerou v náručí.

Na okruhu PGA se naposledy radoval z titulu v roce 2019 ve Phoenixu.