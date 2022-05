Pereira vede po třetím kole PGA Championship, Woods z turnaje odstoupil

Šestačtyřicetiletý Woods se na hřišti trápil. Zahrál sedm bogey, jednou dokonce triple bogey a skórovat dokázal jen jednou. Skončil s bilancí devíti ran nad par, což je jeho třetí nejhorší výsledek na majoru.

„No, je mi špatně. To je jasné. Zkusíme s tím něco udělat a uvidíme, jak to půjde,“ řekl patnáctinásobný vítěz majorů bezprostředně po dohrání. O několik hodin později pořadatelům oznámil, že končí. Další upřesnění svého stavu už neposkytl.

Do čela průběžného pořadí se před finálovým dnem dostal Mito Pereira. Sedmadvacetiletý Chilan má náskok tří úderů před Američanem Willem Zalatorisem, který vedl v polovině soutěže, a Angličanem Mattem Fitzpatrickem.

„Je to největší turnaj, jaký jsem kdy hrál, nejdůležitější kolo golfu, které jsem kdy odehrál, a zítra (v neděli) to bude ještě větší,“ řekl Pereira, jenž při jediném předchozím startu na majoru neprošel v roce 2019 na US Open cutem. „Snažím se to nekomplikovat, dělat věci stejně jako vždycky a ani se nedívat na lidi kolem sebe,“ dodal.