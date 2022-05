PGA Championship vede v polovině americký golfista Zalatoris

Zalatoris ve druhém kole využil lepších povětrnostních podmínek, zahrál pět ran pod par a oproti prvnímu se ještě o jeden úder zlepšil. Druhý hráč z loňského Masters opět potvrdil, že se mu na majorech daří lépe než na nižších turnajích.

„K majorům zvlášť od Masters přistupuju tak, že si je chci co nejvíc užít. Nechci, abych za 20 let litoval, že jsem měl špatný přístup,“ řekl pětadvacetiletý Zalatoris, jenž na výhru na PGA Tour zatím čeká. „Mám před sebou dlouhých 36 jamek. Historie je historie, ale já půjdu a budu dělat svou práci. Snad to bude na konci stačit,“ dodal.

O ránu méně než Zalatoris zaznamenal Pereira a výkonem 64 vyrovnal svoje maximum na okruhu. Vůbec nejlépe zvládl druhé kolo Američan Bubba Watson, jenž se díky tomu posunul o 52 příček na čtvrté místo. Až za něj klesl Rory McIlroy, který po prvním kole vedl.

Oproti prvnímu kolu se zlepšil Woods a i na druhém majoru od loňské vážné autonehody prošel cutem. To se naopak vedle Schefflera či Johnsona nepodařilo například Sergiu Garcíovi, Patricku Cantlayovi či Danielu Bergerovi.