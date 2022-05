Po prvním kole PGA Championship vede dvojnásobný šampion McIlroy

Třiatřicetiletý McIlroy zaznamenal na úvod 65 ran a připsal si nejlepší první kolo na majoru od US Open v roce 2011. „Už delší dobu hraju dobře a dobrou formu jsem si přivezl i sem,“ řekl severoirský golfista, jenž byl před pěti týdny druhý na Masters.

Nepodařené první kolo má za sebou naopak Tiger Woods, kterému se 74 ranami patří dělené 99. místo. Bývalá světová jednička zahrála tři bogey a navíc jí trápily bolesti nohy zraněné při vážné autonehodě před 14 měsíci.

„Bylo to na nic,“ řekl vítěz patnácti majorů. „Noha mě bolí při odpalech, při chůzi i při otáčení. Ale co, je to jen golf,“ dodal Woods po nejhorším vstupu do PGA Championship od roku 2015.

Vítěz Masters a světová jednička Scottie Scheffler z USA zahrál na úvod 71 ran, jednu nad normu hřiště, a dělí se o 38 pozici.