Koepka blízko legendám. Před vyvrcholením PGA Championship vede o ránu

„Další vítězství by pro mě hodně znamenalo,“ řekl Koepka, který se výborně vypořádal s deštivým počasím a na hřišti Oak Hill Country Clubu v Rochesteru zopakoval 66 ran z pátku. „Zrovna mi řekli, že třikrát dokázali vyhrát jen Tiger (Woods) a Jack (Nicklaus). To by bylo něco zařadit se k nim,“ citovala agentura Reuters třiatřicetiletého hráče, který má ve sbírce i dva triumfy z US Open. Woods vyhrál PGA Championshipnčtyřikrát a Nicklaus dokonce pětkrát.

Koepka by si rád vynahradil zklamání z Masters, kde minulý měsíc také po třech kolech vedl, ale pak poslední den pokazil a z vítězství se radoval Španěl Jon Rahm. „Tahle zkušenost mi dneska pomohla. Už to nechci nikdy znovu zažít,“ řekl o svém hořkém zklamání z Augusty.

Conners se může stát prvním kanadským vítězem majoru po 20 letech. V roce 2003 triumfoval Mike Weir na Masters. V sobotu dlouho vedl, než zahrál double bogey na 16. jamce.

Hovland má šanci být prvním norským šampion majoru a vytlačit z titulních stránek ve své vlasti na chvíli fotbalistu Erlinga Haalanda, který září v dresu Manchesteru City. „Nikdy jsme se nesetkali, ale trochu jsme si povídali po internetu. Nejsem zrovna ten největší sportovní fanoušek, takže tomu nevěnuji moc pozornost, ale to co jsem o něm slyšel, je neuvěřitelné,“ řekl Hovland. „Je skvělé vidět spoustu norských sportovců, kterým se tak daří. I Casper Ruud si v tenise vede skvěle. Být Norem je docela zábava,“ dodal.

Slabší kolo si vybral Scottie Scheffler, který se před víkendem dělil o vedení. Američan zahrál tři rány nad par a na Koepku ztrácí čtyři rány.