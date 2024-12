Český golfista ve finále kvalifikace na PGA Tour. Motivoval ho i slib přítelkyni

„Mám ohromnou radost. Před turnajem jsem se snažil být pozitivní a vnitřně jsem chtěl turnaj vyhrát. Když k tomu bylo po třech kolech tak blízko, tak jsem to chtěl dotáhnout,“ uvedl Hrubý v tiskové zprávě. „Myslím, že i tenhle přístup, kdy jsem nemyslel na to, zda postoupím do finále, ale chtěl jsem primárně vyhrát, mi pomohl k tomu, že se to nakonec stalo skutečností,“ řekl třiadvacetiletý rodák z Plzně.

Po prvním kole byl na 22. místě. Po druhém už se posunul mezi postupující patnáctku a před posledním kolem se dělil o čtvrtou pozici. Nakonec vyhrál se skóre 15 ran pod par o jeden úder před Američanem Coreym Shaunem.

„Start posledního kola se mi povedl, pak přišlo trošku zaváhání, ale srovnal jsem se s tím v hlavě docela dobře. Uklidnilo mě birdie na dvanáctce, povedl se mi solidní par na třináctce, ani bogey na jamce číslo čtrnáct mě moc nerozhodilo. V tu chvíli jsem si říkal, že se pokusím to dotáhnout a cítil jsem hlavně klid s ohledem na to, že další týden už budu určitě hrát. Prostě jsem věděl, že můžu jen získat,“ řekl Hrubý.

„Leaderboard jsem nesledoval a soustředil jsem se primárně na svoji hru. Takže když jsem přišel po skončení kola do zázemí, byl jsem překvapený, že jsem byl ve vedení. A když na poslední jamce neproměnil Corey Shaun putt do birdie, bylo jasno,“ uvedl Hrubý, který v létě ukončil studium na University of Washington a stal se profesionálem. Díky umístění v univerzitním žebříčku se dostal do druhé části kvalifikace na PGA Tour.

K úspěchu ho motivoval i slib přítelkyni. „První dva turnaje Korn Ferry Tour se konají na Bahamách a já jí slíbil, že pokud se mi tady podaří vyhrát, tak ji tam vezmu. Má v tom termínu narozeniny,“ řekl Hrubý.

Z cesty na Bahamy ještě může sejít, pokud senzačně uspěje i ve finále kvalifikace na PGA Tour. „V tom případě budeme moc rádi měnit plány. Myslím, že by mi to odpustila,“ uvedl.