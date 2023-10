Francouz Pavon se po sedmi letech mezi evropskou golfovou elitou dočkal triumfu

Pavon byl už třikrát druhý na elitním evropském okruhu i v nižším seriálu Challenge Tour. Z vítězství se mohl radovat až nyní v Madridu.

„Bylo to dlouhé čekání, sedm let na DP World Tour a ještě jsem nevyhrál. Nepovedlo se mi to ani předtím na Challenge Tour, takže to bylo opravdu dlouhé, ale stálo to za to,“ uvedl Pavon.

Vítězství pro něj bylo o to emotivnější, že v Madridu se narodil jeho dědeček, který již zemřel. „Je tam nahoře. Myslím, že na mě bude hrdý,“ řekl dojatý Pavon se slzami v očích. „Část mého srdce patří určitě Španělsku. Dědeček odtud pocházel a žil ve Francii kvůli Francovi. Dneska jsem na něj na hřišti myslel a bylo těžké zadržovat slzy, teď už nemusím,“ dodal.