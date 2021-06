Nelly Kordová slaví druhý letošní triumf na LPGA, vyhrála v Grand Rapids

Dcera bývalého českého tenisty Petra Kordy vytvořila díky 25 ranám pod par rekord turnaje na hřišti Blythefield Country a zvítězila o dvě rány před Irkou Leonou Maguireovou.

Nelly Kordová na turnaji v Grand Rapids.

Světová čtyřka Kordová vstupovala do finále z prvního místo díky skvělému výkonu v třetím kole, které obešla na 62 úderů. Na závěrečné kolo potřebovala o pět ran více, ale v čele se udržela. Navázala tak na svůj triumf z únorového turnaje Gainbridge v Boca Raton.

„Celý den jsem si užila,“ komentovala Kordová závěrečný den. „Dřív jsem bývala v neděli stažená a stres mě požíral, ale tentokrát to bylo v pohodě. S Leonou to byl boj, udržovala mě v napětí,“ řekla Kordová, která si spravila chuť po US Open, na nemž neprošla cutem.

V Grand Rapids startovala i česká golfistka Klára Spilková, která po dvou kolech neprošla cutem a obsadila dělené 110. místo.