V Detroitu vyhrál poslední náhradník, výhru věnoval zesnulým blízkým

„Mám za sebou hodně těžké období. Trvalo mi spoustu let, než jsem se přes smrt svých rodičů dostal, a psychicky mě to dlouho brzdilo. Myslel jsem na rodiče po celou dobu. A když jsem dnes mířil k osmnácté jamce, trochu mě to vzalo, protože bez nich bych tady teď nebyl,“ uvedl Lashley, který po tragédii na nějaký čas s golfem skončil.

Šestatřicetiletý rodák z Nebrasky se dočkal vítězství na PGA Tour při 33. startu.

I když mu před turnajem patřilo ve světovém žebříčku až 353. místo, nejbližšího soupeře Doca Redmana deklasoval o šest ran. Větším rozdílem letos dokázal na okruhu zvítězit jen Rory McIlroy, který vyhrál Canadian Open s náskokem sedmi úderů.

Nečekané vítězství na Rocket Mortgage Classic vyneslo Lashleymu také pozvánku na červencové British Open a Masters v příštím roce.

„V Evropě jsem ještě nikdy nehrál, takže na Open se opravdu těším,“ řekl k nejbližšímu majoru, který bude hostit hřiště Royal Portrush Clubu v Severním Irsku.