Španělský golfista Rahm se v Mexiku dočkal prvního titulu od loňského července

Sedmadvacetiletý Rahm se v závěrečném kole ujal vedení na 14. jamce a nakonec vyhrál s náskokem jedné rány před trojicí Američanů Tony Finau, Kurt Kitayama a Brandon Wu.

„Dneska to byla bitva, ale zvládnul jsem ji,“ citovala agentura AP světovou dvojku Rahma, který potvrdil roli největšího favorita. „Vždycky chci vyhrát a naštěstí jsem sedmý titul získal. Ale bylo to nervózní od začátku do konce,“ dodal.