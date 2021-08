Mexičan Ancer poprvé vyhrál na PGA Tour, Macujama opět nezvládl rozstřel

Šampion z Augusty Macujama zažil podruhé v krátké době neúspěch v play off. Na domácím olympijském turnaji v Tokiu ho to stálo bronzovou medaili. „Prohrát v rozstřelu je vždycky těžké, ale já dnes (v play off) nebyl schopen trefit fairway,“ litoval Macujama.

Třicetiletý Ancer se stal čtvrtým mexickým vítězem na PGA Tour, dočkal se při 121. startu. „Neskutečné, splnil se mi sen. Připadalo mi přitom, že na poslední devítce jsem zahodil spoustu ran a že ztrácím tak čtyři údery. Ale v golfu člověk nikdy neví,“ řekl Ancer.

Nejlepší trio zahrálo ve čtyřkolovém turnaji shodně 264 úderů. Nedařilo se olympijskému šampionovi Xanderu Schauffelemu z USA, který s výkonem o 16 ran horším obsadil dělené 46. místo. Po každém z prvních třech kol vedl další Američan Harris English, ale závěrečný den mu nevyšel a skončil o ránu čtvrtý.