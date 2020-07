Turnaj v Detroitu vede Wolff. Prý i díky zmrzlinářskému vozu

9:24 , aktualizováno 9:24

Jednadvacetiletý Američan Matthew Wolff se po třetím kole dostal do čela turnaje PGA Tour v Detroitu a útočí na druhý titul v kariéře. K dobru má na nejbližší soupeře tři rány a pokud náskok udrží, stane se druhým nejmladším dvojnásobným vítězem na okruhu po legendárním krajanovi Tigeru Woodsovi. Tomu se to povedlo ve věku 20 let a devět měsíců.