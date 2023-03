Golfista Baldwin při 200. startu na evropském okruhu poprvé vyhrál

Sedmatřicetiletý Baldwin zvítězil s náskokem sedmi ran před Španělem Adrim Arnausem. O třetí místo s výkonem o další úder horším se podělilo pět soupeřů včetně Nora Kristiana Krogha Johannessena, s kterým se Baldwin dělil po třech dnech o vedení. V dnešní dohrávce třetího kola ale Angličan zahrál birdie na třech jamkách z posledních čtyř a do finálového kola šel s náskokem čtyř ran, který bezpečně uhlídal.

„Teď to nedokážu zpracovat, ale znamená to pro mě hrozně moc,“ řekl Baldwin, jehož maximem bylo dosud druhé místo v Durbanu v roce 2014. Pak ale začal mít zdravotní problémy a po dvou operacích přišel v roce 2016 o účastnickou kartu. Na okruh se znovu kvalifikoval v roce 2018 a nyní absolvuje sedmou kompletní sezonu. „Ještě si nejsem úplně jistý, co se tu přihodilo. Byly to těžké roky, takže tohle je úplně nejvíc. Celý víkend foukalo, ale naštěstí jsem vyrostl v Southportu, takže jsem ve větru docela dobrý,“ konstatoval rodák z města na pobřeží Irského moře.