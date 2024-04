Scheffler potvrdil roli golfové jedničky. Podruhé ovládl Masters v Augustě

Sedmadvacetiletý Scheffler vyhrál s náskokem čtyř ran před Ludvigem Äbergem ze Švédska, který tak prožil vydařený debut na majoru. Na třetí příčce skončili s odstupem dalších tří úderů Američané Collin Morikawa, Max Homa a Angličan Tommy Fleetwood.

„Ludvig dnes hrál skvěle, vyšla mu hlavně devítka a já měl štěstí, že jsem se udržel v čele,“ citovala agentura AP Shefflera, který do závěrečného kola vstupoval s náskokem jedné rány před vítězem dvou majorů Morikawou.

Scheffler se tentokrát v Augustě musel obejít bez podpory manželky Meredith, která kvůli blížícímu se porodu jejich prvního dítěte zůstala doma v Dallasu. „Oba teď prožíváme nádherné chvíle,“ řekl Scheffler.

„Nedokážu popsat, co pro mě znamená tady opět vyhrát. A stejně tak nedokážu popsat, co pro mě znamená, že se ze mě poprvé stane táta. Už se nemůžu dočkat, až se dostanu domů a budu to moci s Meredith oslavit,“ prohlásil.