Trochu jiné Masters než minule. Rozkvetlá Augusta chce golfisty umravnit

Co půl roku Masters, koronavirus posílá golfové fandy do extáze...? Platí jen první zmíněné, po listopadovém odloženém svátku na hřišti Augusta National se první major sezony vrací do obvyklejšího termínu. Ale Dustina Johnsona čeká obhajoba pitoreskní vítězné trofeje v podobě zeleného saka mnohem dřív než jeho předchůdce. A na úplně jiném hřišti.