Golfové Masters vede Koepka, cutem prošli Couples či Woods, McIIroy ne

Třetí z party předchozích lídrů Viktor Hovland z Norska se nyní se skóre -6 dělí o čtvrté místo s Američanem Colinem Morikawou. Na třetí příčku se překvapivě posunul Sam Bennett z USA (-8), jenž je v polovině slavného turnaje nejvýše postaveným amatérem od roku 1956.

Do finálových kol prošel Američan Fred Couples a ve věku 63 let a 184 dnů se stal vůbec nejstarším hráčem, jemuž se to kdy na Masters povedlo. Překonal Bernharda Langera, kterému v roce 2020 bylo 63 let a 80 dnů; německý golfista letos na cut nedosáhl. Couples si při 38. startu zahraje celý turnaj poprvé po pěti letech.

Pokračovat bude i další bývalý první hráč světa Tiger Woods. Sedmačtyřicetiletý Američan je na Masters ve finálových kolech při 23. účasti za sebou a vyrovnal maximum Couplese a Garyho Playera. Woods se 147 údery (+3) přesně trefil hranici cutu a dělí se o 49. místo, Couples je na tom o dvě rány a devět pozic lépe.

Pod čarou naopak zůstali například aktuálně druhý hráč světového žebříčku Rory McIlroy ze Severního Irska (+5) či Američan Justin Thomas, bývalá světová jednička (+4).