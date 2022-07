Radost v Málaze. Kousková slaví druhý titul na okruhu LET Access Series

Kousková navázala na loňský senzační triumf na Konopišti a odnesla si prémii 6400 eur (157.000 korun).

„Jsem ohromně šťastná, jak se zatím moje profesionální kariéra vyvíjí. Vždyť ještě před necelými dvěma měsíci jsem byla amatérkou,“ uvedla Kousková v tiskové zprávě.

Turnaj ve Španělsku začala kolem na 74 ran, dvěma nad par. V pátek se zlepšila na 70 a dnes předvedla nejlepší kolo celé soutěže 67 úderů.

„Všechny tři dny jsem hrála stabilně a dobře. Rozdíl byl jen v patování. Ač bylo hřiště fantasticky připravené, tak greeny nás zlobily všechny,“ řekla Kousková. „Ani dnes se mi nepodařilo většinu patů proměnit, ale povedlo se mi několikrát dobře přihrát k jamce, což bylo důležité. Stejně jako eagle na jamce číslo 12, kde jsem patovala ze dvou metrů,“ konstatovala.

Za dva měsíce coby profesionálka vybojovala při obhajobě titulu na Amundi Czech Ladies Challenge na Zbraslavi začátkem června druhé místo a na elitní Ladies European Tour obsadila 13. místo v Berouně a 22. příčku v Berlíně.

V Málaze získala další důležité body do pořadí Order of Merit, z kterého si může zajistit účast na Ladies European Tour v příštím roce. „Body mi pomohou vystoupat blíže k šestému místu, které zajišťuje plnou vstupenku na Ladies European Tour. Nemusela bych tak na konci roku hrát ošidnou kvalifikační školu,“ uvedla Kousková, která loni vybojovanou plnou kartu na LET jako amatérka nemohla přijmout.

Amatérka Dagmar Urbánková obsadila ve Španělsku 49. místo se skóre +15.