Druhý den zahrála pětadvacetiletá Spilková na první devítce bogey a double bogey, ale do hry o postup se dostala třemi birdie za sebou od desáté do dvanácté jamky. Ve zbytku pátečního kola na Bay Course už ale neskórovala a naopak připsala další bogey.

Cutem Spilková na LPGA neprošla ani jednou z posledních čtyř turnajů, přičemž jednou odstoupila po úvodním kole kvůli problémům se zády.

V čele je Japonka Nasa Hataokaová se skóre -11. O ránu zpět jsou Angličanka Mel Reidová a Korejka Mi Hjang-i.