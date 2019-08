Turnaj LET na Karlštejně si zahrají úspěšné golfistky z Konopiště

Golf

Zvětšit fotografii Mezi přihlášenými na akci LET na Karlštejně je i Ann-Kathrin Lindnerová. Takhle se radovala před šesti lety z triumfu na Dýšině. | foto: Michal Šula, MAFRA

dnes 13:36

Úspěšné české golfistky z turnaje na Konopišti si za necelé tři týdny zahrají také na Karlštejně. Amatérka Tereza Melecká a další hráčky by neměly chybět v silné konkurenci v rámci Tipsport Czech Ladies Open. Spojená akce Ladies European Tour (LET) a LET Access Series se uskuteční 23. až 25. srpna.

Na Czech Ladies Challenge na Konopišti prošlo cutem osmnáct z 28 Češek a čtyři se umístily do šestého místa. Melecká byla jako loni na děleném 2. místě a na šestém skončily profesionálka Kateřina Vlašínová a amatérky Tereza Koželuhová s Patricií Mackovou. Všechny zkusí své výkony zopakovat i na Karlštejně. Turnaj okruhu LET se v Česku naposledy konal v roce 2016 na Dýšině u Plzně, kde se uskutečnily čtyři ročníky. Dvakrát se předtím hrálo na Albatrossu. Z americké Symetra Tour by se měla na hřišti s výhledem na nejslavnější český hrad představit Šideri Váňová, ve startovní listině nechybějí další profesionálky Lucie Hinnerová, Eva Koželuhová a Kateřina Krásová. Kompletní seznam pozvaných domácích amatérek bude upřesněn později, ale naděje jako Melecká, Macková nebo Sára Kousková, na Konopišti jedenáctá, chybět určitě nebudou. Konkurence bude tentokrát větší než na Konopišti. Z Britských ostrovů přiletí úspěšné členky Ladies European Tour Annabel Dimmocková, Meghan MacLarenová, Florentyna Parkerová, Lydia Hallová a také někdejší nejlepší amatérka světa Leona Maguireová. Ze Skandinávie dorazí Švédky Linda Wessbergová a Camila Lennarthová, Dánka Emily Pedersenová i vítězka z Konopiště Finka Sanna Nuutinenová. Na turnaj s dotací 120 tisíc eur je přihlášena i Němka Ann-Kathrin Lindnerová, která před šesti lety vyhrála turnaj LET na Dýšině. Mimoevropský golf budou reprezentovat například Jihoafričanka Stacy Leeová Bregmanová a Australanka Whitney Hillierová.